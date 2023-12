Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 34 de marinari ar fi murit, marti, in atacul efectuat de armata ucraineana impotriva navei de debarcare a flotei ruse de la Marea Neagra Novocherkassk, potrivit canalului de Telegram Astra, citat miercuri de EFE, transmite Agerpres.

- O furtuna a provocat moartea a noua persoane pe coasta de est a Australiei, dupa cum au anuntat miercuri autoritatile, intr-o regiune in care peste 80.000 de locuinte au ramas fara curent electric, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Autoritațile militare ucrainene au anunțat joi ca Kievul a fost ținta unui amplu atac rus cu drone. Atacul respectiv a avut loc „in valuri” și s-a derulat aproape in tot cursul nopții de miercuri spre joi. 35 drone de tipul Shahed au fost lansate in direcția capitalei ucrainene, venind din localitatea…

- Au fost noi bombardamente in Herson și Nikopol, potrivit autoritațior de la Kiev. Șeful administrației militare regionale, Oleksandr Prokudin, spune ca au fost 102 atacuri, fiind trase 673 de obuze.Aatacul asupra Hersonului s-a soldat cu un mort și cel puțin doua persoane ranite. Au fost distruse intreprinderi,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sa faca o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, la scurt timp dupa atacul Hamas, dar i s-a transmis ca „nu este momentul oportun”, relateaza publicația israeliena de limba engleza The Times of Israel.Volodimir Zelenski a trimis un mesaj puternic…

- Cel puțin 260 de persoane au murit dupa un atac declanșat de Hamas la un festival de muzica electronica in aer liber din Israel, langa Fașia Gaza, potrivit CNN. Un numar necunoscut de participanți pare sa fi fost rapit de agenții Hamas. Atacul a avut loc sambata (7 octombrie) la Festivalul Universo…