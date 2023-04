Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa și alte zece au fost ranite marți, in urma bombardamentelor rusești asupra unui muzeu din Kupiansk, in regiunea Harkov, relateaza The Guardian. „Țara terorista face totul pentru a ne distruge complet”, a reacționat președintele Volodimir Zelenski. Intre timp, Rusia a inceput…

- Tensiunile ruso-ucrainene sunt in creștere. 11 nave de razboi rusești, dintre care doua submarine inarmate cu rachete de croaziera Kalibr, sunt raportate a fi pregatite de lupta in Marea Neagra de catre Comandamentul Operațional al Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…

- Numeroase inregistrari video aparute pe rețelele de socializare arata ca tranșeele construite de armata rusa pentru protecția soldaților au devenit de fapt adevarate morminte. In unele secvențe sunt surprinși soldați ruși in ultimele momente din viața.Se speculeaza ca militarii ucraineni au inceput…

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Rusia a notificat toate partile implicate in pactul cerealelor de la Marea Neagra ca acordul a fost prelungit cu 60 de zile. Moscova nu ia in calcul o alta extindere a pactului daca pretentiile sale nu vor fi satisfacute.

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Ucraina spune ca Rusia a lansat vineri atacuri "masive" cu rachete și drone „kamikaze”, la o zi dupa ce președintele Volodimir Zelenski a vizitat unele țari europene pentru a face presiuni pentru arme cu raza lunga de acțiune.

- Razboi in Ucraina, ziua 340. Ministerul rus al Apararii a acuzat forțele ucrainene de atacarea unui spital din regiunea Lugansk, in urma careia 14 oameni ar fi murit și 24 ar fi fost raniți, transmite Reuters.