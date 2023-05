Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au consolidat in ultimele saptamani pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie, in conditiile in care in regiune este asteptata o contraofensiva a ucrainenilor, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Forțele armate ucrainene solicita o cantitate tot mai mare de echipamente militare, iar cancelarul german, Olaf Scholz, exprima speranța ca poziția Elveției privind re-exportul armelor fabricate in Elveția catre Ucraina se va schimba. In ciuda refuzului Elveției, Ucraina a primit deja un sistem de aparare…

- O veste buna pentru Ucraina este ca inca o țara a anunțat ca va trimite avioane de lupta in sprijinul lor. Cu toate acestea, Kremlinul a reacționat vehement, amenințand ca va distruge toate aceste aeronave și a anunțat planurile de dotare a submarinelor cu rachete supersonice. In plus, președintele…