- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu ca tara sa are nevoie de mai mult timp pentru a lansa mult asteptata contraofensiva impotriva Rusiei, intrucat armata inca mai are nevoie de o parte din ajutorul occidental promis, relateaza BBC. ”Cu (ceea ce avem) putem merge mai…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au discutat despre intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina vineri, 14 aprilie, in cursul unui apel telefonic, a anuntat guvernul britanic, citat de DPA și Agerpres. Sunak i-a spus presedintelui Zelenski ca Marea…

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține, intr-un interviu pentru CNN, ca Rusia ar putea invada și alte orașe, daca va caștiga batalia de la Bakhmut. „Acest lucru este tactic pentru noi”, a declarat Zelenski, insistand ca sefii militari de la Kiev sunt uniti in prelungirea apararii orasului,…

- Cucerirea orașului Bahmut le va permite trupelor ruse sa avanseze spre Kramatorsk, Sloviansk sau alte orașe din estul Ucrainei, a avertizat Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat CNN la Kiev, in care și-a motivat decizia de a menține soldați ruși in orașul din regiunea Donețk care este asediat…

- Razboi in Ucraina, ziua 367. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Tra

