- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminica un raspuns global „hotarat si unit” la „teroarea” Iranului si Rusiei, condamnand atacul comis de Iran asupra Israelului in cursul noptii.

- Companiile militare private americane au fost acuzate marti, 9 aprilie, de catre Serviciul de Spionaj Extern al Rusiei (SVR), ca ar recruta detinuti proveniti din Mexic si Columbia, care ispasesc pedepse in inchisori de pe teritoriul SUA, pentru a-i trimite sa lupte pe frontul in Ucraina, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 752. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept "absolut josnic" atacul Rusiei asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin 20 de morti si peste 70 de raniti.

- Unul dintre rezultatele tangibile ale punerii in aplicare a formulei de pace ucrainene va fi navigatia libera si sigura in Marea Neagra, iar apele acesteia vor fi eliberate de agresiunea armata rusa. Acest lucru a fost declarat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in regiunea Cherkasy, in timpul…

- Volodimir Zelenski a publicat, duminica, declaratia de avere pe 2021 si 2022, care arata ca veniturile liderului de la Kiev au scazut, relateaza The Kyiv Independent.Potrivit datelor de pe site-ul presedintiei ucrainene, fluxul de bani al familiei liderului a scazut in 2022, comparativ cu 2021, cu 1,8…