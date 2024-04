Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat un apel tarilor occidentale sa aplice mai eficient sanctiunile instituite impotriva Rusiei pentru a impiedica „terorismul rusesc” in Ucraina, relateaza luni DPA, citata de Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 781. ​​​​​​​Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminica un raspuns global "hotarat si unit" la "teroarea" Iranului si Rusiei, condamnand atacul comis de Iran asupra Israelului in cursul noptii.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski deplange faptul ca ”am pierdut sase luni”, in contextul in care un vast program de ajutor militar destinat Ucrainei, in valoare de 60 de miliarde de dolari, este blocat in Congresul american de mai multe luni. Zelenski da asigurari ca, fara aceasta sustinere,…

- Razboi in Ucraina, ziua 764. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un nou apel catre aliatii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de lupta F-16 si a sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, dupa atacurile din Harkov, soldate cu

- Razboi in Ucraina, ziua 752. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept "absolut josnic" atacul Rusiei asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin 20 de morti si peste 70 de raniti.

- UPDATE 6:40 - Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta joi dupa-amiaza, la cererea Moscovei, care a acuzat Ucraina ca a doborat un avion de transport militar rusesc , a anuntat miercuri presedintia franceza a Consiliului, informeaza AFP.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, aflat in…