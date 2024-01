Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana spune ca a "finalizat distrugerea" structurii de comanda a Hamas in nordul Fașiei Gaza. Purtatorul de cuvant al armatei, Daniel Hagari, a declarat reporterilor ca militanții palestinieni opereaza acum in zona doar sporadic și in lipsa unor comandanți, informeaza Rador Radio Romania.El…

- Armata israeliana a anuntat, sambata seara, ca a „incheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fasiei Gaza” si se concentreaza acum pe dezmembrarea miscarii islamiste palestiniene „in centrul si sudul acestui teritoriu”.

- Armata israeliana a anuntat sambata seara ca a "incheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fasiei Gaza" si se concentreaza acum pe dezmembrarea miscarii islamiste palestiniene "in centrul si sudul acestui teritoriu", scrie AFP, conform Agerpres."Vom face acest lucru in alt fel (...)…

- Armata israeliana a anunțat ca 10 soldați au fost uciși in luptele din nordul Gazei de ieri, cel mai mare numar de decese inregistrate intr-o singura zi de cand a inceput ofensiva sa terestra impotriva Hamas. Noua dintre cei uciși – inclusiv un comandant de batalion și un colonel – luptasera in Shejaiya,…

- Un nou grup de ostatici a fost eliberat de Hamas in urma cu puțin timp. 13 israelieni au fost predați Crucii Roșii, ca și pana acum, la spitalul Haniunis din sudul Gazei. Ei se afla acum in drum spre Egipt de unde vor fi preluați de armata israeliana.

- Luptatorii palestinieni și forțele armate israeliene sunt angajate miercuri dimineața in lupte grele in cartierul Zeitoun din sud-estul orașului Gaza.Un corespondent Al Jazeera a raportat incursiuni israeliene in nordul și nord-vestul Fașiei Gaza și in sudul și sud-estul orașului Gaza, in timp ce…

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…

- Armata israeliana a lovit vineri noaptea 750 de ținte militare ale Hamas, inclusiv tuneluri subterane și reședința unor agenți de rang inalt. Israelul transmite ca a ucis un comandant al unitații militare speciale „Nukhba” a Hamas.