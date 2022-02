LIVE TEXT A patra zi a invaziei

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat peste 200 de atacuri asupra unor obiective din Ucraina de la inceputul invaziei militare, anunta Politia nationala ucraineana, conform postului de televiziune Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In randul militarilor a fost inaintata o cifra inspaimantatoare de catre presa americana: sute de soldați ucrainieni ar fi murit in urma bombardamentelor rusești din ultimele ore. Potrivit presei americane, Rusia ar fi atacat in toate punctele principale din Ucraina, insa informația nu a fost confirmata…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Ucraina anunta marti ca a destructurat o grupare care actiona din ordinul Moscovei si pregatea atacuri armate cu scopul de a "destabiliza" reguni ale tarii, relateaza AFP. "Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva unor infrastructuri", anunta intr-un comunicat Serviciul ucrainean…

- Locuitorii celui de-al doilea oras ca marime din Ucraina, Harkov, au declarat ca spera la ce este mai bine, dar ca se vor pregati pentru ce este mai rau, in timp ce Rusia a masat zeci de mii de soldati in apropierea granitelor Ucrainei, iar discutiile diplomatice nu au reusit sa produca un progres.

