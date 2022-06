Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Rusia someaza trupele ucrainene aflate in uzina chimica Azot din Severodonețk sa depuna armele pana miercuri la ora 08:00, ora Moscovei, dupa ce a anunțat mai devreme ca le va oferi luptatorilor „șansa de a se preda”, scrie BBC. Luptatorilor ucraineni li s-a transmis sa „opreasca rezistența…

- Razboi in Ucraina, ziua 110. Fortele armate ruse continua bombardamentele in zona de est a Ucrainei, acolo unde si-au concentrat toate trupele de elita. In acelasi timp, ucrainenii continua sa lupte pentru a-i alunga pe invadatori din orasele distruse apr

- O inregistrare video cu unul dintre numeroasele cimitire in care sunt inmormantați civilii uciși in Ucraina a aparut in mediul online, a anunțat vineri Centrul ucrainean pentru comunicare strategica și securitate informaționala din cadrul Ministerului Culturii și Politicii Informaționale (Stratcom),…

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a anuntat sambata dimineata ca au fost create noua coridoare umanitare pentru a evacua civilii, inclusiv pentru masini particulare dinspre orasul Mariupol, relateaza agențiile internaționale de presa citate de Agerpres.

- Vicepremierul ucrainean Irina Vereshchuk a anuntat ca peste 3.300 de persoane au fost evacuate in siguranta in cursul zilei de luni, dar un convoi de la Mariupol a fost oprit de fortele ruse pe o ruta convenita, potrivit The Kiev Independent.

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Armata rusa incearca sa se repozitioneze in Ucraina, va mentine presiunile asupra Kievului si a altor mari orase si va intensifica ofensiva in regiunea Donbas, afirma secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenb

- Ucraina a sfidat cererea Rusiei ca soldatii sa depuna armele la Mariupol. Civilii sunt asediati intr-un oras devastat de bombardamente. Atacul Rusiei de aproape o luna asupra Ucrainei a stagnat pe majoritatea fronturilor. Rusii nu au reusit sa cucereasca niciun oras important sau sa rastoarne guvernul.…