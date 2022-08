Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Bucur discuta, miercuri, in cea de-a treia ediție a PODCASTv, cu Otilia Nuțu, expert in energie, și Valentin Naumescu, diplomat și profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj, despre atacul Rusiei asupra Europei și asupra ordinii occidentale.

- Joi, 28 iulie, ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei a respins ”ferm” demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o retea de socializare ” o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei si altor state…

- Adrian Bucur discuta, miercuri, cu sociologul Gelu Duminica, in cadrul emisiunii „PODCASTv”, despre declarațiile controversate ale premierului Ungariei, Viktor Orban, de la Baile Tușnad, dar și despre scandalul creat in spațiul public romanesc de o serie de afirmații ale lui

- Bilantul victimelor in urma atacului cu racheta al fortelor ruse asupra unui centru comercial din Kremenciuk a crescut. Potrivit informațiilor transmise marți de șeful serviciilor de urgența ucrainene, 16 oameni au murit și 59 au fost raniți. Liderii din intreaga lume au denunțat atac pe care l-au calificat…

- Comisia Europeana a salutat adoptarea rapida a unor noi norme privind stocarea gazelor si considera ca noua legislatie, aprobata luni, va consolida securitatea aprovizionarii cu gaze a UE in perspectiva iernii viitoare si a iernilor care urmeaza, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. In…

- Analistul de politica extrena Valentin Naumescu este de parere ca Franta sustine Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, doar formal si pentru imagine, iar acest sprijin va oprit in cateva luni. Franta respinge mai degraba dominatia SUA in Europa decat dominatia Rusiei asupra Europei de Est, completeaza…

- Incercarile Ucrainei de a folosi armele straine pe care le-a primit impotriva țintelor de pe teritoriul Rusiei vor duce la o schimbare a situației intr-o direcție nefavorabila. Despre astfel de consecințe a anunțat de purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov. "Nu vreau sa vorbesc despre scenarii…

- Giorgiana Radu-Avramescu Pandemia generata de Covid-19 incepe sa tina de trecut, chiar daca medicii indeamna la prudenta, și nu la abandonarea totala a masurilor ce impiedica raspandirea virusului. Așternerea unei oarecare liniști in privinta virusului care a bulversat lumea intreaga, n-a fost cu totul…