Lituanienii sfătuiți să arunce telefoanele chinezești Ministrul lituanian al apararii le-a recomandat consumatorilor sa evite sa mai cumpere telefoane mobile chinezești și i-a sfatuit sa le arunce pe cele pe care le au, dupa ce guvernul a descoperit ca acestea au încorporate funcții de detectare și cenzurare a conținutului, transmite The Guardian.



Telefoanele vândute în Europa de compania chinezeasca Xiaomi Corp au încorporate mecanisme de detectare și cenzurarea a unor termeni cum ar “free Tibet&" (Eliberați Tibetul), “long live Taiwan independence&" (Traiasca independența Taiwanului) sau “democracy… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul apararii din Lituania a recomandat consumatorilor sa evite cumpararea de telefoane mobile chinezesti si a sfatuit populatia sa renunte la cele pe care le are, dupa ce un raport guvernamental a constatat ca aceste dispozitive au incorporate capabilitati de cenzura, informeaza miercuri Reuters…

- Comisia Europeana a finalizat proiectul privind introducerea unui incarcator universal pentru telefoanele mobile. „Sa ai un incarcator universal care se poate cumpara independent de marca telefonului permite economisirea de resurse si simplificarea lucrurilor. Ne aflam in ultima linie dreapta pentru…

- Insula Sardinia, este o importanta atracție turistica din Italia, cu unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa. Însa aceastase confrunta cu o problema mai puțin întâlnita. De câțiva ani, turiștii fura nisip, în ciuda sancțiunilor care ajung pâna la 3.000…

- Luna iulie a fost cea mai calduroasa luna inregistrata vreodata in lume, potrivit oamenilor de stiinta ai guvernului SUA, dupa ce temperatura a crescut cu aproape un grad fata de media lunii iulie a secolului XX, informeaza The Guardian. Temperatura globala a suprafeței terestre in iulie a fost cu un…

- Scoția devine astfel prima țara din lume care renunța la distanțarea sociala.De asemenea și la carantinare, in anumite condiții. Daca un adult este identificat drept contact apropiat al unui bolnav de COVID-19, acesta nu se va mai izola timp de 10 zile daca este vaccinat cu cele doua doze de vaccin…

- Stația feroviara Canfranc, de la granița franco-spaniola era cunoscuta candva sub numele de ”Titanic al munților”. Acum, gara a cazut in paragina din cauza focului, a deraierilor feroviare și a razboiului. Monumentala și nefericita gara de la Canfranc va avea o noua viața ca hotel de cinci stele, la…

- Fericire pura, Italia cucereste Europa cu Donnnarumma, Italia a distrus visul Angliei, sunt cateva titluri aparute pe site-urile mai multor publicatii europene, dupa triumful Italiei la Euro-2020 in fata Angliei, potrivit news.ro Italia cucereste Europa cu Donnnarumma, a notat cotidianul Marca,…

- Donald Trump si-ar fi exprimat admiratia fata de Adolf Hitler, in 2018, intr-un turneu in Europa, cu ocazia marcarii a 100 de ani de la Primul Razboi Mondial, intr-o discutie cu seful sau de cabinet de atunci, John Kelly, scrie The Guardian. ”Hitler a facut multe lucruri bune”, i-ar fi spus…