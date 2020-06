Lituanienii schimbă rablele pe trotinete și biciclete Guvernul din Lituania vrea un transport mai ecologic. Așa ca a pus deoparte 10 milioane de euro, bani pe care ii ofera celor care sunt dispuși sa renunțe la mașinile vechi și sa-și cumpere un vehicul verde, cum sunt trotinetele sau bicicletele electrice. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

