Primaria Iași a semnat primele doua contracte de lucrari din acest an pentru refacerea infrastructurii rutiere. Toamna trecuta, municipalitatea a lansat patru licitații in acest sens, dar celelalte doua proceduri inca nu au fost inca finalizate. Primul contract din acest an a fost semnat, cum altfel, cu firma Conest, principala companie „abonata” la banii publici ai Iașului. Conest va reabilitate str. Aurel Vlaicu pe toata lungimea sa (3 km, inclusiv sectorul fara cale de rulare) pentru aproape 10 milioane lei, fara TVA. Conest s-a impus la licitație in fața societații Geiger Transilvania, iar…