Lista băncilor și comisioanele plătite de pensionarii care își scot pensia de pe card Lista bancilor și comisioanele platite de pensionarii care iși scot pensia de pe card Mulți pensionari s-au speriat de comisioanele bancare, atunci cand au aflat ca vor primi pensia pe card. Lucrurile nu stau chiar atat de grav, arata datele facute publice de autoritați. Alba24 va prezinta lista comisioanelor practicate de banci, in raport cu pensionarii. Informațiile provin de la Casa Naționala de Pensii, care a facut publice comisioanele […] Citește Lista bancilor și comisioanele platite de pensionarii care iși scot pensia de pe card in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

