Pensionarii care trebuie să restituie pensia socială și banii de pe cardul de alimente: Anunț de la Casa Națională de Pensii Conform unui anunț facut de Casa Naționala de Pensii, se delimiteaza clar categoria de pensionari care se afla in situația de a restitui pensia sociala și sumele primite pe cardurile de alimente. Aceasta decizie vine ca urmare a schimbarii domiciliului in strainatate fara a notifica Casa de Pensii, o acțiune ce poate implica consecințe financiare serioase pentru aceștia. Persoanele pensionare care primesc pensie sociala, alocații pe cardul de alimente sau sprijin financiar pentru energie și decid sa iși stabileasca domiciliul in alta țara, fara a informa Casa de Pensii, sunt obligate sa restituie… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

