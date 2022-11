Stiri pe aceeasi tema

- Dupa reabilitarea infrastructurii din municipiu, urmeaza și schimbarea la fața a parcurilor, dupa cum anunța primarul Constantin Toma intr-o postare video pe pagina sa de Facebook. Este cunoscut deja planul municipalitații de a extinde și reimpaduri Parcul Crang, imediat ce va fi incheiata campania…

- Mai sunt doar trei saptamani pana la deschiderea oficiala a Targului de Craciun de la Buzau care, anul acesta, se va desfașura in Parcul Crang. Autoritațile anunța numeroase surprize pentru buzoienii de toate varstele, de la comedii la delicii culinare și cadouri de Craciun. Patinoarul va lipsi insa…

- Intrucat in data de 30 octombrie 2022 se implinesc 7 ani de la tragicul eveniment din fostul club „Colectiv”, in urma caruia si-au pierdut viata 64 de persoane, Arhiepiscopia Bucureștilor va organiza savarsirea unei slujbe de pomenire, duminica, 30 octombrie 2022, la biserica Sfantul Nicolae – Brosteni…

- Municipalitatea buzoiana a inceput pregatirile pentru sarbatorile de iarna. Consiliul Local Municipal Buzau a aprobat deja regulamentul de funcționare a „Targului de Craciun” care, in acest an, va fi organizat in Parcul Crang. Pe data de 1 decembrie va avea loc atat deschiderea Targului de Craciun,…

- Printr-o decizie a miniparlamentului județean, in cadrul ședinței de astazi, a fost aprobata suma de 700.000 de lei in vederea desfașurarii unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a Romaniei – 2022 și sarbatorilor de iarna. Potrivit conducerii instituției, suma alocata este apropiata celor cheltuite in…

- De la pupitrul democrației europene, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a prezentat, saptamana trecuta, impactul activitații Comisiei din ultimul an și planurile viitoare. Discursul sau a fost urmarit la sediul Europe Direct Buzau – care are ca gazda Camera de Comerț, Industrie și…

- Pastramioara, mititeii, mustul și placintele copilariei ne vor imbia pe toți, timp de opt zile. In perioada 18 – 25 septembrie 2022, in spațiul expozițional și de evenimente de la Dragaica va avea loc festivalul „Toamna Buzoiana”, eveniment ajuns deja la cea de-a XVI-a ediție. Mai jos va prezentam programul…