Linia de feribot dintre Giurgiu și Ruse – reînființată după mai bine de 30 de ani Primul pas spre reluarea legaturilor cu feribotul intre cele doua orașe dunarene a fost facut astazi de Guvernul bulgar, care a aprobat un proiect de acord cu Romania pentru inființarea punctului de trecere pentru feriboturi. Scopul reinființarii liniei de feribot este reducerea traficului de pe Podul Priteniei Giurgiu-Ruse, iar ideea a fost discutata și aprobata la finalul lunii ianuarie, intr-o intalnire intre miniștrii transporturilor din Romania și Bulgaria. Atunci, ministrul bulgar al Transporturilor se declara optimist și spunea ca serviciul de feribot intre Ruse si Giurgiu va fi reluat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii bulgari au amanat pronuntarea sentintei in cazul fostului ministru al Transporturilor, Elena Udrea, cu cinci zile. Astfel, urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie la ora 14.30. Judecatorii au cerut autoritatilor romane informatii despre inchisoarea in care a stat Elena…

- Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a declarat ca romanii ar trebui sa se informeze doar din surse oficiale, sigure, ca sa nu mai ajunga in situația de a cumpara cantitați uriașe de combustibil, ulei sau alte produse. Chesnoiu s-a referit in mod spcial la romanii care au golit rafturile de ulei:…

- Guvernul urmeaza sa abroge, in sedinta viitoare, prevederea privind completarea Formularului de Localizare a Pasagerului (PLF) la intrarea in Romania, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. “In aceasta saptamana urmeaza sa se clarifice si situatia folosirii Formularului…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri bugetare in vederea sprijinirii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii. Ordonanta va asigura accesul intreprinderilor grav afectate de situatia economica actuala la un nou instrument de finantare.…

- Vicepremierul pentru Dezvoltare Regionala si Lucrari Publice, Grozdan Karadjov, si ministrul Transporturilor si Comunicatiilor, Nikolay Sabev, s-au intalnit la Ruse, vineri, cu vicepremierul roman Sorin Grindeanu, care este si ministrul Transportului si Infrastructurii. Dupa intrevedere, care a avut…

- Ministrul bulgar al mediului, Borislav Sandov, a discutat poluarea aerului din orasul Ruse cu omologul sau roman, Tanczos Barna, potrivit.publicației Ruse News . Problema poluarii aerului in orașul Ruse ar fi cauzata de arderea miriștilor din toamna de catre romani. In replica, ministrul Barna a spus…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește astazi cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația de securitate de pe Flancul Estic. Intalnirea are loc in condițiile in care Rusia a masat peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Intalnirea dintre președinte și premier va avea loc la ora…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a declarat ca, referitor la criza de la granița cu Ucraina, situația tensionata trebuie privita pe mai multe paliere. De asemenea, s-a referit la anunțul președintelui Macron, cu privire la disponibilitatea Franței de a contribui cu trupe NATO in Romania. Cristian…