- Oamenii de stiinta au prezentat marti, la Amsterdam, o chiftea uriasa din carne obtinuta in laborator din ADN de mamut lanos, specie preistorica disparuta. Oamenii de știința au afirmat ca produsul din proteine stravechi deschide calea catre alimentele viitorului.

- Oamenii de știința au readus la viața un „virus „zombie” care a petrecut 48.500 de ani inghețat in permafrost, potrivit CNN. „Vedem urmele multor, multor altor virusuri. Deci știm ca sunt acolo”, spune un cercetator.

- Calculatoarele alimentate de celulele creierului uman pot suna ca o ficțiune științifico-fantastica, dar o echipa de cercetatori din Statele Unite considera ca astfel de mașini, care fac parte dintr-un nou domeniu numit „inteligența organoidala”, ar putea modela viitorul - și

- Cercetatori de la Centrul National Spaniol de Cercetare Cardiovasculara (CNIC) au anuntat rezultatele unui studiu la Congresul Societatii Europene de Cardiologie (ESC 2022), aratand ca o polipastila compusa din trei medicamente a redus moartea cardiovasculara cu 33- in populatia de pacienti care a suferit…

- Peste 33.000 de morți in cutremurul care, acum o saptamana, a facut prapad in Turcia și Siria. Ca prin minune, inca sunt gasiți in viața oameni, sub daramaturi. Dar tot mai puțini. In unele zone a inceput deja inlaturarea mormanelor de moloz.

- Experții au numit cele mai sigure locuri in cazul unui razboi nuclear. Potrivit oamenilor de știința de la Universitatea Otago din Noua Zeelanda și grupul de cercetare Adapt Research, poți supraviețui unui razboi nuclear pe unele insule indepartate. Ei au remarcat ca cele mai sigure locuri iunt Australia,…