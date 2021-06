Liga I - Sepsi OSK l-a transferat pe bulgarul Ciunciukov

Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi se pregatește pentru viitorul sezon și pentru preliminariile Conference League, iar echipa lui Leo Grozavu bifeaza o noua achiziție, Tsvetelin Chunchukov. Dupa ce s-a desparțit de 6 jucatori, alți 7 fiind pe lista de plecari, Sepsi bifeaza primele transferuri. Din informațiile Gazetei Sporturilor,…

- Antrenorul Leo Grozavu si-a prelungit, sambata, contractul cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe pentru inca un sezon, a anuntat clubul din Liga I de fotbal. Potrivit anuntului facut pe pagina de Facebook a clubului, contractul este valabil pana pe 30 iunie 2022. Leo Grozavu a preluat conducerea echipei de…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, miercuri, programul etapei a zecea, ultima, a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj si-a asigurat deja titlul in acest sezon. Programul este urmatorul: Marti, 25 mai Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FCSB; Joi, 27 mai Ora 20.30 Sepsi…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si atacantul elvetian Simone Rapp au decis, de comun acord, incetarea raporturilor contractuale dintre cele doua parti, a anuntat clubul, miercuri, pe pagina sa de Facebook. Rapp, in varsta de 28 de ani, a ajuns in iarna acestui an la echipa covasneana. Antrenorul…

- Prima etapa a fazei play-off a Ligii I va programa, in perioada 14-17 aprilie, meciurile CFR Cluj - Academica Clinceni, FCSB - FC Botosani si Universitatea Craiova - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal, citat de Agerpres. Derby-ul FCSB - CFR Cluj va avea loc…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul echipei Ludogoret Razgrad, care a invins-o pe PFC Montana cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, in etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Internationalul roman a inscris in min. 73, din penalty, si a fost…

- Corona Brașov a devenit, oficial, campioana Seriei a 5-a din Liga a 3 de fotbal. Dupa victoria cu 3-1 obținuta in compania celor de la Cetate Rașnov și ajutata de rezultatele din aceasta etapa, echipa antrenata de Calin Moldovan nu mai poate pierde primul loc din serie. Toate contracandidatele brașovenilor…

- Stadionul din Sfantu Gheorghe prinde din ce in ce mai mult contur. Oficialii lui Sepsi au publicat un nou set de imagini cu „bijuteria” din Covasna. Astfel, la arena in care s-au investit aproximativ 20 de milioane de euro a inceput deja montarea scaunelor. „Infrumusețam și construim noua casa a lui…