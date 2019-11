Liga Elitelor U19 / Academia „Gică Popescu” s-a impus la pas cu Tâmpa Echipa de juniori U19 a Academiei „Gica Popescu” și-a respectat statutul de favorita și a caștigat meciul de sambata, de pe teren propriu, cu ACS Kids Tampa Brașov. A fost 3-1, la capatul unui meci controlat, cu multe ocazii de poarta. Confruntarea a contat pentru etapa a 19-a de la Liga Elitelor. Craiovenii au deschis scorul rapid, prin Robert Buturoaga, cu un șut de la 25 de metri (‘2, 1-0). „GP” a avut șansa desprinderii in minutul 14, cand Ciupitu a scos un penalti, dar Mehedințeanu a executat prost, trimițand peste poarta. Gazdele au izbutit golul doi inainte de pauza, prin Denis Dranda,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova a pierdut, luni seara, partida disputata pe terenul formației Dinamo București cu scorul de 80-73. A fost inca o deplasare in care baieții lui Todorov au fost lipsiți de creativitate și de concentrare. Duelul din Sala „Dinamo” a contat pentru etapa a 5-a din…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea a anuntat ca un accident rutier a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 64, in localitatea Tatarani, comuna Babeni. In accident au fost implicate un microbuz de transport persoane si un TIR care transporta tabla, opt persoane fiind ranite, sapte fiind…

- Opt persoane au fost ranite, vineri dupa-amiaza, intr-un accident produs pe DN 64, in zona localitatii Tatarani, judetul Valcea, dupa ce un microbuz de persoane a lovit din spate un TIR care transporta tabla. Traficul este ingreunat in zona.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea…

- Șase persoane au fost ranite, vineri, dupa impactul dintre un microbuz și un TIR produs in localitatea Tatarani, din județul Valcea.Pompierii din Valcea au intervenit, vineri, in localitatea Tatarani, comuna Babeni, la un accident rutier in care au fost implicate un micribuz de transport persoane…

- Juniorii sub 19 ani ai Academiei de Fotbal „Gica Popescu” nu au reușit sa contabilizeze niciun punct in meciul de sambata, de la „Hanul Doctorului. „GP” a cedat clar, scor 0-3, in fața formației CFR Cluj. Partida a contat pentru etapa a 15-a de la Liga Elitelor U19. Ardelenii au deschis scorul in urma…

- Acestia au precizat ca barbatul circula cu o autoutilitara in care se aflau 20 de suine adulte, de aproximativ 150 de kilograme fiecare, pentru care nu avea documente legale care sa le ateste provenienta. Directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Valcea,…

- Formația olteana Pandurii Targu Jiu intalnește duminica, de la ora 17.00, in deplasare, pe Csikszereda Miercurea Ciuc. Partida conteaza pentru etapa a 11-a din Liga a II-a. Duelul din județul Harghita va fi arbitrat de Andrei Lucian Țiții, din Șura Mica (Sibiu). Acesta va fi ajutat de asistenții Marian…

- Doua case din localitatea Babeni, județul Valcea, au fost curprinse de flacari in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii s-au luptat timp de trei ore cu flacarile. Incendiul a fost anunțat la ora 3:00 dimineața. Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari, iar o alta casa ardea și ea. Pompierii…