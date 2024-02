Vâlcea: Accident rutier în orașul Băbeni Polițiștii au intervenit, luni, la un accident rutier care a avut in localitatea Babeni din județul Valcea, pe DN 64. „Polițiștii rutieri au fost sesizați astazi, 12 februarie, cu privire la faptul ca, pe DN 64, in orașul Babeni, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, ar fi avut loc o coliziune intre 2 autoturisme. In urma impactului, a rezultat ranirea a 2 persoane, de 62 și 60 de ani, din localitatea Sutești, care au fost transportate la spital in vederea acordarii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

