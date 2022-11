Liga Campionilor | Programul meciurilor din etapa a 6-a, ultima din faza grupelor

Stiri pe aceeasi tema

- A fost spectacol in Europa. Chelsea – Manchester United, capul de afis al zilei, s-a terminat la egalitate, scor 1-1, dupa ce Casemiro a marcat in minutul 90+4. A fost show si in Real Madrid – Sevilla. Tot azi, Dortmund si Bayern au obtinut victorii clare in Bundesliga. Dortmund a invins cu 5-0, iar…

- Marți se joaca primele 8 partide din etapa a 4-a din grupele Ligii Campionilor. Cel mai interesant duel al serii este cel de pe San Siro, dintre AC Milan și Chelsea. Ciprian Tatarușanu e anunțat titular la gazde Programul complet al Ligii Campionilor Grupa E AC Milan - Chelsea, live de la 22:00 Click…

- Rezultate Liga Campionilor. Formatia Manchester City a invins, miercuri seara, cu scorul de 5-0, echipa FC Copenhaga, in grupele Ligii Campionilor. Tot miercuri, Chelsea s-a impus cu 3-0 in meciul cu AC Milan si Dortmund a invins in deplasare FC Sevilla, scor 4-1. The post Rezultate Liga Campionilor:…

- Formatia Manchester City a invins, miercuri seara, cu scorul de 5-0, echipa FC Copenhaga, in grupele Ligii Campionilor. Tot miercuri, Chelsea s-a impus cu 3-0 in meciul cu AC Milan si Dortmund a invins in deplasare FC Sevilla, scor 4-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Grupele Champions League continua astazi cu partidele din etapa #2. De la 19:45 incep confruntarile AC Milan - Dinamo Zagreb și Șahtior - Celtic. Toate partidele sunt LIVE pe GSP.ro. Programul complet din Liga Campionilor GRUPA A Rangers - Napoli, live de la 22:00 Live + Statistici GRUPA E AC Milan…

- Marți au avut loc primele meciuri din grupele Champions League, iar surprizele nu au lipsit. Dinamo Zagreb a invins Chelsea (1-0), Șahtior Donețk a surclasat RB Leipzig (4-1, in deplasare), iar AC Milan a obținut doar o remiza cu RB Salzburg. Kylian Mbappe și Erling Haaland au marcat cate doua goluri…

- Etapa #1 din faza grupelor Ligii Campionilor 2022-2023 incepe marți. Duelul serii e PSG - Juventus, de la ora 22:00. Toate partidele sunt live pe GSP.ro. Programul complet al grupelor Ligii Campionilor Grupa E Dinamo Zagreb - Chelsea, live de la 19:45 Click AICI pentru statistici Salzburg - AC Milan,…

- Tragerea la sorți pentru grupele Champions League ale sezonului 2022/ 2023 a avut loc joi, 25 august, seara. Faza grupelor propune dueluri tari, precum Bayern – Barcelona, PSG – Juventus și AC Milan – Chelsea, noteaza Gazeta Sporturilor. Tragerea la sorți a grupelor CL a avut loc in Istanbul, Turcia,…