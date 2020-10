Stiri pe aceeasi tema

- Astazi incepe o noua ediție din Champions League la fotbal, cu etapa grupelor, urmand a se desfașura opt meciuri (celelalte opt vor avea loc miercuri): In grupa E: Chelsea Londra – FC Sevilla și Rennes – FC Krasnodar, ambele de la ora 22.00. In grupa F: Zenit Sankt Petersburg – Club Brugge (de la ora…

- Faza grupelor din noul sezon al Ligii Campionilor debuteaza astazi cu mai multe dueluri interesante. 6 meciuri se joaca de la ora 22:00, acestea putand fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. Barcelona - Ferencvaros, liveTEXT Click AICI pentru LIVE + statisticiTelevizare: Digi Sport 2, Look Sport,…

- ​Noul sezon al Champions League debuteaza cu o întârziere de câteva saptamâni bune fața de ceea ce știam, pandemia de coronavirus fiind vinovata de aceasta schimbare. Înca din prima zi a competiției (sezonul 2020-2021) vom avea parte de un meci cu un "afiș" impresionant:…

- Dinamo Kiev va debuta in grupele Ligii Campionilor, pe teren propriu, marți de la ora 19:55 contra lui Juventus Torino. Va fi și un duel interesant al antrenorilor. Mircea Lucescu, tehnicianul echipei ucrainiene, va fi fața in fața cu fostul sau elev de la Brescia, Andrea Pirlo. Intr-un interviu acordat…

- Adrien Rabiot, mijlocasul lui Juventus Torino, revine dupa mai bine de doi ani la reprezentativa Frantei, fiind convocat de selectionerul Didier Deschamps pentru meciurile cu Suedia si Croatia din Liga Natiunilor, informeaza AFP. Deschamps a renuntat la campionul mondial Blaise Matuidi,…

- RB Leipzig și PSG se intalnesc in aceasta seara, in prima semifinala a Ligii Campionilor. Meciul va incepe la 22:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Plus. In cealalta semifinala, care va avea loc miercuri, 19 august, Lyon se…

- Manchester City și Lyon se vor duela in aceasta seara, in sferturile Ligii Campionilor. Meciul va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Plus. Invingatoarea din aceasta seara va da piept in semifinale cu Bayern Munchen,…

- RB Leipzig și Atletico Madrid se intalnesc astazi, de la 22:00, in sferturile de finala din Liga Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Caștigatoarea duelului dintre Leipzig și Atletico va juca in semifinalele Ligii cu PSG, pe…