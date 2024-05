Stiri pe aceeasi tema

- Semnatarii unei scrisori deschise au cerut o ancheta independenta asupra mobilierului produs in inchisorile lui Lukașenko din Belarus și exportat in UE, inclusiv in Romania. Romania este al patrulea cel mai mare importator din Uniunea Europeana de mobila produsa de deținuții politici ai lui Alexander…

- Marcel Ciolacu a spus joi ca problema concediilor medicale va fi rezolvata printr-o Ordonanța de Urgența care va stabili cine este scutit de la impozitul pe concediul medical. Marcel Ciolacu a decis cine nu va plati impozit pe concediul medical! Premierul a spus ca va fi pregatita o Ordonanța de Urgența…

- In noaptea aceasta, Romania va face trecerea la ora de vara, marcand inceputul unei perioade de lumina mai indelungata in fiecare zi. Incepand cu ora 3:00, ceasurile vor fi setate cu o ora inainte, devenind ora 4:00. Acest obicei, des intalnit in emisfera nordica, este urmat de obicei la finalul lunii…

- Astazi, liderii PNL Nicolae Ciuca, Lucian Bode și Rareș Bogdan au vizitat diaspora romana din Spania. Au avut loc intalniri cu membrii comunitații romanești și preoții romani din Spania. Intr-un an electoral tensionat, mesajul romanilor stabiliți in Spania catre reprezentanții PNL a fost clar: ascensiunea…

- Comunitatea romaneasca din Republica Ceha numara circa 50.000 de persoane Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu , a avut astazi, la București, o reuniune bilaterala cu vicepremierul și ministrul Muncii și Afacerilor Sociale din Republica Ceha, Marian Jurecka. Principalele…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…

- Ucraina se reorienteaza catre ruta dunareana pentru a-si exporta bunurile, ocolind blocajul de la granița cu Polonia, titreaza Bloomberg. Kievul vizeaza revenirea exporturilor la nivelul de dinainte de razboi. Oleksandr Kubrakov, ministrul ucrainean al infrastructurii, a subliniat angajamentul țarii…

- Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a semnat astazi la Liege, Belgia, foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economia sociala. Aceasta semnatura marcheaza un angajament ferm din partea Romaniei pentru dezvoltarea unei economii sociale puternice și incluzive in cadrul…