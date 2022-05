Stiri pe aceeasi tema

- Liga 3, seria 6 – play-off, etapa 8 Vineri, 13 mai – ora 18.00: Vedita Colonesti – CSM Alexandria, CSM Slatina – Viitorul Daesti. Clasament:1.Slatina 55 puncte (golaveraj 9-5)2.Alexandria 49 (14-4)3.Daesti 49 (8-10)4.Colonesti 28 (2-14) Liga 3, seria 6 – play-out, etapa 8 Vineri, 13 mai – ora 18.00:…

- CSU Craiova se FCSB se infrunta in derby-ul etapei #8 din play-off. Aflați la 5 puncte in spatele celor de la CFR, roș-albaștrii sunt nevoiți sa caștige pentru a mai spera la titlu. Partida este programata de la 19:30 și este LiveTEXT pe GSP.ro și la TV pe DigiSport 1, Orange Sport și Prima Sport. Programul…

- Universitatea II Craiova primeste vizita formatiei ACSO Filiasi in etapa a 5-a din play-out-ul Ligii a 3-a. Confruntarea, programata sambata, de la ora 17.00, pe stadionul „Extensiv“ va fi arbitrata de Bogdan Neculcea (Bucuresti). Acesta va fi ajutat de asistentii Adrian Paunescu (Targoviste) si Petruta…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și TELEKOM Sport. Vineri, 8 aprilie Ora 17.30 Academica Clinceni – Chindia Targoviște Ora 20.30 FC Dinamo – FC U Craiova 1948 Sambata, 9 aprilie Ora 17.30 FC Argeș – Farul Constanța Ora 20.30 FC Rapid 1923 – UTA […] Articolul CHINDIA ȘI-A…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat azi programul etapei a 4-a din play-off și play-out. Etapa a 4-a va incepe vineri, pe 8 aprilie, de la ora 17:30, la Clinceni, cand Academica primește vizita celor de la Chindia Targoviște și va fi inchisa luni, 11 aprilie, de la ora 21:00, cu duelul FCSB - FC…

- LPF a anunțat mai multe modificari in privința orelor de start ale partidelor din etapa a 2-a din play-out din Liga 1. Etapa a 2-a din play-off și play-out din Liga 1 se va desfașura intre 18 și 21 martie. Meciurile de vineri, 18 martie, anume FC Botoșani – UTA Arad și FC Voluntari - Universitatea Craiova,…

- LPF a alcatuit cea mai buna etapa a rundei 30, ultima a sezonului regulat din Liga 1. FCSB, CFR Cluj, FC Argeș și CSU Craiova dau cate doi jucatori. Toate și-au caștigat meciurile din etapa 30. Primul „11” este completat de cate un jucator de la Rapid, UTA și Chindia. ...

- Sezonul regulat al Ligii 1 este aproape de sfarșit (CSU Craiova vs Farul Constanța este ultimul meci), iar programul meciurilor din play-out a fost stabilit. Rapid București și Dinamo București, echipe care au avut obiective diferite in acest sezon, se vor duela in prima etapa.