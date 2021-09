Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 8-a a Ligii I se disputa de vineri, 10 septembrie, pana luni, 13 septembrie. Derby-ul FCSB – Dinamo este programat duminica, 12 septembrie, de la ora 21:00. Toate partidele vor fi televizate de Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. Etapa 8 din Liga 1: Vineri, 10 septembrie Ora 18.00 CS Mioveni…

- Etapa a 4-a a Ligii I s-a disputat pe parcurusul a patru zile: vineri, sambata, duminica și luni. Campioana en-titre, CFR Cluj, a invins nou-promovata CS Mioveni, scor 1-0, Dinamo a fost invinsa de Chindia, cu același scor, Rapid s-a impus la Pitești, cu FC Argeș, tot cu 1-0, iar FCSB a dispus de Gaz…

- FCSB a smuls in extremis un egal la Arad, scor 1-1 cu UTA, dupa ce Ianis Stoica a marcat în prelungiri. Meciul a contat pentru etapa a treia din Liga 1.Ubbink ('20) a deschis scorul pentru UTA, în timp ce Stoica ('90+1) a egalat pentru FCSB.Au avut loc pâna…

- Liga Profesionista de Fotbal și deținatorii de drepturi tv au schimbat orele de disputare ale unor partide din etapa a 3-a din Liga 1. Una dintre confruntari este Universitatea Craiova – FC Botosani. Programata initial duminica, de la ora 18.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, disputa cu moldovenii se…

- Universitatea Craiova debuteaza sambata seara in noul sezon al Ligii 1 in compania celor de la FC Arges. Meciul se va disputa de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar alb-albastrii isi doresc o victorie si in prima etapa din campionat, dupa succesul din Supercupa. Antrenorul secund al Universitatii…