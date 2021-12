Etapa 18 din Liga 1 a inceput vineri, 3 decembrie 2021 și se va incheia luni, 6 decembrie 2021. Academica Clinceni, ultima clasata in Liga 1, a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, ocupanta penultimului loc, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii 1. Echipa ilfoveana a inregistrat primul succes din acest sezon. Golul a fost marcat de Patriche ’33. Campioana CFR Cluj va evolua in deplasare cu Chindia, sambata, 3 decembrie 2021, de la ora 15:00, iar Rapid o va intalni pe Farul, tot in deplasare, de la 21:30. Duminica, FCSB va primi replica UTA-ei. Runda se va inchide…