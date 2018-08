Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Astra Giurgiu si Dunarea Calarasi se disputa azi, de la ora 18:00, in etapa a 5-a a Ligii 1 Betano. Meciul poate fi urmarit pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Meciul este in format live text pe www.prosport.ro.

- Astra Giurgiu a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata sambata, pe teren propriu, in compania echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, in etapa a treia a Ligii I.Golurile au fost marcate de Bus ‘3 pentru gazde si Simonovski ’61 pentru oaspeti, scrie news.ro. 1-0: Bus a inscris din…

- „Roș-albaștrii” au debutat cu un eșec in noul sezon, al Ligii I (0-1 la Astra Giurgiu), iar criticile au curs din toate parțile. De 4-3-3-ul incercat de Nicolae Dica s-a ales praful, iar antrenorul trebuie sa schimbe echipa din temelii.

- Aceasta modificare intra in vigoare din acest sezon competitional, potrivit Gazetei Sporturilor. Echipa clasata pe primul loc va incepe tot pe teren propriu, dar nu va bifa si al doilea meci pe teren propriu, iar derby-ul primelor doua clasate se va disputa in ultima etapa: a 5-a a turului si la…

- Fosta campioana a Romaniei, FC Viitorul, va debuta in sezonul 2018 2019 al Ligii 1 la Ovidiu, contra nou promovatei Dunarea Calarasi.In prima etapa se mai joaca meciurile:Astra Giurgiu FCSBCSU Craiova Poli IasiHermannstadt Sepsi Sf. GheorgheCFR Cluj FC BotosaniGaz Metan Medias Concordia ChiajnaDinamo…

- Azdren Llullaku s-a ințeles cu Astra Giurgiu, iar maine va semna un contract valabil pe urmatorii doi ani. Atacantul albanez, care a caștigat titlul de golgeter al Ligii 1 in sezonul 2016-2017, cu 16 goluri marcate, va avea un salariu lunar de 8000 de euro. Varful in varsta de 30 de ani, care a fost…

- Ajaccio a egalat in al 6-lea minut de prelungire din extratime și a caștigat, calificandu-se pentru finala turneului de baraj: tur-retur cu Toulouse, pe 23 și 27 mai. Daca ai intrat in Corsica și joci impotriva unei echipe locale, ți-ai asumat un mare risc! Nu doar rezultatul e in pericol. Semifinala…

- CFR Cluj a castigat titlul de campioana a Romaniei pentru a patra oara in istoria sa, dupa ce a invins FC Viitorul, scor 1-0, in ultima etapa a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj a castigat titlul cu doar un punct avans fata de FCSB, care s-a impus, tot duminica, scor 1-0, cu Astra Giurgiu."Titlul…