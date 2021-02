Stiri pe aceeasi tema

- Face ce face și ajunge sa-și surpinda din nou fanii de pe rețelele de socializare! Cui ii dedica Lidia Buble toata dragostea? S-a afișat cu un trandafir roșu pe Internet și a uimit pe toata lumea. Fosta iubita a lui Razvan Simion are un nou partener?

- „Astazi, Lidia nu mai e fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Și ma iert și pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit”, este o parte din mesajul lui Razvan Simion care vestea desparțirea […] The post Razvan…

- Lidia Buble și-a surprins toți admiratorii! Frumoasa cantareața a facut o dezvaluire uluitoare ce i-a determinat pe internauți sa se intrebe daca nu cumva vedeta este deja pregatita sa devina mama! Iata ce a spus fosta iubita a lui Razvan Simion despre copii!

- Chiar inainte de Sarbatori, Lidia Buble se relaxeaza intr-o minunata vacanța, parca intr-o lume total diferita. In timp ce aici iarna iși face simțita prezența, cantareața se bronzeaza sub soarele arzator, pe o plaja de vis. Vedeta are și cu cine sa impartașeasca aceste momente deosebite.