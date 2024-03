Stiri pe aceeasi tema

- Desparțirea șoc, care a ridicat semne de intrebari tuturor! Adi Istrate și Erika Isac au decis sa iși spuna adio cand ea a inceput sa aiba succes! Fanii nu se așteptau la o asemenea hotarare!

- Dupa cateva luni de la separare, Claudia Iosif a dezvaluit daca mai sufera sau nu din cauza desparțirii de Dorian Popa! Fosta iubita a vloggerului a raspuns celei mai mari curiozitați, iar mesajul ei i-a pus pe fani pe ganduri. Ce s-ar fi intamplat, de fapt, intre cei doi.

- Dorian Popa a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre desparțirea de Babs. Ce a declarat despre fosta iubita Continue reading Dorian Popa a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre desparțirea de Babs. Ce a declarat despre fosta iubita at Tabu.

- Valentin a primit un bilețel de la fosta iubita, cea despre care spunea ca o ”iubește” in clipul de prezentare. ”La mulți ani, viața mea. Sa fii fericiti”, i-a scris fosta partenera.

- Recent, Yana de la emisiunea Mireasa de la Antena 1 a starnit controverse și aprecieri in mediul online dupa ce a publicat o fotografie intr-o ipostaza de zile mari pe platforma de socializare Instagram.

- Viața Claudiei Iosif merge din ce in ce mai bine! Dupa desparțirea de Dorian Popa, Babs și-a construit propria casa, iar acum iși deschide un atelier. Vedeta are parte de inca o reușita dupa unul dintre cele mai grele momente din ultima perioada! Iata primele imagini cu noul proiect al Claudiei Iosif.

- Barbat din Cugir, reținut de polițiști. Și-a agresat fosta iubita la locul de munca Un barbat din Cugir a fost reținut de polițiști, dupa ce a incalcat ordinul de protecție și și-a agresat fosta concubina. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de luni spre marți, 8-9 ianuarie 2024, polițiștii din Cugir au luat…

- Alex Bodi și fosta iubita au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul romanesc, insa conflictele pe care le-au avut și orgoliile ce s-au infiltrat in relația lor i-a adus pe cei doi in stadiul de a-și spune "adio". Insa, blondina și-a refacut rapid viața, astfel ca a fost surprinsa,…