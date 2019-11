Liderul separatist transnistrean efectuează o vizită la Moscova, unde are programate întâlniri cu oficiali ruşi "Vizita va dura cateva zile. Este planificata o serie intreaga de intalniri de lucru la sediul guvernului rus. De asemenea, pe agenda de lucru a lui Vadim Krasnoselski este trecuta si o discutie cu jurnalisti rusi", precizeaza un comunicat al presedintiei separatiste transnistrene, nerecunoscute pe plan international. Rusia, alaturi de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si Ucraina, este mediator al negocierilor privind reglementarea transnistreana. Cele mai recente negocieri privind reglementarea transnistreana in formatul '5 plus 2' au avut loc la inceputul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

