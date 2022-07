Stiri pe aceeasi tema

Diplomatia rusa a acuzat vineri Uniunea Europeana ca manipuleaza Ucraina cu perspectiva unei aderari, dupa decizia Comisiei Europene de a recomanda acordarea statutului de candidata la UE acestei tari, relateaza AFP.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a cerut președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, sa sprijine acordarea statutului de stat candidat R. Moldova.

Uniunea Europeana a adaugat o interdictie privitoare la tranzactiile imobiliare ce pot fi facute de cetatenii rusi, in cel de-al saselea pachet de sanctiuni destinate sa puna presiune economica pe Rusia pentru a inceta razboiul din Ucraina, informeaza Bloomberg.

Doua explozii au fost auzite in capitala ucraineana, Kiev, relateaza Reuters.

Uniunea Europeana vrea sa elimine toate taxele la importurile din Ucraina ca sa realizeze o zona de schimburi economice și sa ajute țara lovita de razboi.

Uniunea Europeana evacueaza 200 de ucraineni aflați in Ucraina sau in țarile vecine. Este vorba despre pacienți care au nevoie de ingrijiri medicale urgente, anunța CNN.

Tarile UE au inghetat active in valoare de 35 de miliarde de euro ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina in primele 5 saptamani si jumatate de razboi, Franta fiind in fruntea listei, cu bunuri si capitaluri inghetate in valoare de 23,5 miliarde de euro, scrie Bloomberg.

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, l-a asigurat, miercuri, la Kiev pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Uniunea Europeana va face "tot ce ii sta in puteri" pentru ca Ucraina sa castige razboiul declansat de Rusia si ca agresiunea rusa nu va reusi sa divizeze Europa, transmite