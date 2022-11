Liderul PER, audiat de procurorii DNA (Antena3 CNN) Președintele Partidului Ecologist, Danuț Pop, este audiat miercuri dimineața de procurorii DNA, anunța Antena 3 CNN. Sunt suspiciuni de trafic de influența in cazul sau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

