Liderii G7 se pun de acord asupra unei abordări mai dure faţă de China Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China, transmite dpa. In pasajul respectiv al declaratiei finale, al carei proiect a fost consultat de dpa, puterile din G7 se angajeaza sa combata practicile comerciale incorecte ale Chinei, problemele acesteia in materie de drepturi ale omului si reprimarea opozitiei din Hong Kong. In acelasi timp, declaratia evidentiaza un interes comun in ce priveste cooperarea cu China in provocari globale cum sunt lupta impotriva schimbarilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

