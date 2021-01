Stiri pe aceeasi tema

- O procedura formala, aceea de a valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie, se desfașoara in Statele Unite sub tensiune. Mai mulți susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat in capitala Washington D.C. pentru a protesta fața de rezultatele alegerilor, susținand ca republicanul a fost…

- SUA vor inchide activitatea celor doua consulate de pe teritoriul Rusiei, de la Vladivostok si Ekaterinburg, a anuntat Departamentul de Stat invocand probleme de siguranta si securitate la facilitatile in care operatiunile au fost restranse prin COVID-19. Secretarul de stat Mike Pompeo, dupa…

- Statele Unite si Taiwanul pregatesc un proiect de infrastructura in Asia si America Latina care va fi o alternativa la planul retelei "O centura, un drum" ("Belt and Road"), elaborat de China, informeaza agentia Bloomberg, potrivit Mediafax. Ministrul taiwanez de Finante, Su Jain-Rong, a declarat…

- 11 noiembrie 2020 - Parintele Frank Pavone, directorul național al preoților pentru viața, a lansat sambata un videoclip care avertiza telespectatorii despre „manipularea mass-media”, declarandu-l pe Joe Biden caștigatorul alegerilor prezidențiale. „Contrar manipularii mass-media”, a spus el, „Joe…

- Presa apropiata de puterea de la Budapesta a relatat pe larg despre acuzațiile de frauda vehiculate de președintele Donald Trump, un „prieten al Ungariei”, privind alegerile prezidențiale din SUA, scrie AFP. „O tensiune enorma în America dupa numeroasele semne de frauda”,…

- Turcia de astazi se afla sub influenta Fratiei Musulmane si s-a transformat într-un agent al islamistilor si extremistilor în perioada extinsa a Orientului Mijlociu si a Africii de Nord, afirma, într-un interviu exclusiv pentru ziarul To Vima, ministrul de externe ale Emiratelor Arabe…

- Ministrii de Externe din Armenia si Azerbaidjan au anuntat, marti, ca vor avea intrevederi separate cu secretarul de Stat american, Mike Pompeo, in contextul confruntarilor militare din regiunea separatista Nagorno-Karabah, anunța MEDIAFAX.Intrevederile sunt programate vineri, la Washington.…

- Xi le-a atras atentia sa „pastreze o stare de alerta ridicata" și sa fie „complet loiali, complet puri și complet de incredere". Vizita presedintelui chinez a avut loc in contextul aniversarii a 40 de ani de la inființarea Zonei Economice Speciale din Shenzhen (ZESS), creata in 1980, pentru…