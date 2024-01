Lidera femeilor din PSD, un prim pas spre Bruxelles Majoritatea organizațiilor județene ale PSD și-au nominalizat candidatul care sa fie inclus pe lista pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024 și aceasta nominalizare a avut loc și la Botoșani. Biroul Permanet Județean al organizației PSD Botoșani a propus-o, și totodata au și votat-o, pe lidera organizației, Doina Federovici, ca reprezentant al acestui județ pe lista pentru europarlamentare. La ora actuala, Doina Federovici este președintele Consiliului Județean Botoșani dar și lidera femeilor din PSD. Din aceasta postura, ea are șanse foarte mari sa fie pe un loc eligibil pe lista PSD,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

