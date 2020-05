Stiri pe aceeasi tema

- Al-Jubouri, cunoscut si ca Hajji Taysir, adjunct al liderului organizatiei jihadiste, a fost ucis intr-un raid aerian in zona Deir al-Zour din estul Siriei, conform rapoartelor cu informatii certe ale CTS. Al-Jubouri a fost urmarit in interiorul si in afara teritoriului irakian, detinea mai…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) in Irak, Mu'taz al-Jubouri, a fost ucis intr-un raid aerian al fortelor coalitiei internationale, a comunicat marti Serviciul irakian de contraterorism (CTS), potrivit Xinhua, potrivit Agerpres.Al-Jubouri, cunoscut si ca Hajji Taysir, adjunct al liderului…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) in Irak, Mu'taz al-Jubouri, a fost ucis intr-un raid aerian al fortelor coalitiei internationale, a comunicat marti Serviciul irakian de contraterorism (CTS), potrivit Xinhua.

- Coaliția internaționala a anunțat ca l-a ucis pe unul dintre liderii din cadrul gruparii Stat Islamic. Este vorba despre Mu’taz al-Jubouri, membru important in conducerea organizației ISIS din Irak, informeaza agenția de știri Xinhua.Mu’taz al-Jubouri, cunoscut și ca Hajji Taysir, a fost omorat intr-un…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) in Irak, Mu'taz al-Jubouri, a fost ucis intr-un raid aerian al fortelor coalitiei internationale, a comunicat marti Serviciul irakian de contraterorism (CTS), potrivit Xinhua.

- Serviciul de informatii irakian (INIS) a anuntat miercuri capturarea unuia dintre principalii comandanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, potrivit Xinhua, scrie agerpres.ro. "Teroristul cu numele Abdul-Nasser Qardash, fost candidat la succesiunea lui Abu Bakr al-Baghdadi (liderul decedat al…

- Serviciul de informatii irakian (INIS) a anuntat miercuri capturarea unuia dintre principalii comandanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, potrivit Xinhua. "Teroristul cu numele Abdul-Nasser Qardash, fost candidat la succesiunea lui Abu Bakr al-Baghdadi (liderul decedat al Statului…

- Autoritatile din Turcia anunta ca cel putin 22 de soldati turci au fost ucisi joi in urma unor atacuri aeriene in regiunea Idleb, in nord-vestul Siriei. Turcia atribuie atacurile regimului sirian. Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a convocat joi un consiliu extraordinar de securitate cu privire…