Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea cu care liderul liberal Ludovic Orban candideaza la presedintia PNL a fost votata joi in unanimitate la PNL Caras-Severin, unde președinte de filiala este Marcel Vela. PNL Caras-Severin a aprobat joi in unanimitate motiunea lui Orban, "Forta Dreptei", cu 90 de voturi ”pentru”, scrie…

- CARAS-SEVERIN – Ludovic Orban isi va citi motiunea in fata carasenilor, iar motiunea lui Florin Citu va fi citita de Alina Gorghiu si Rares Bogdan! Comitetul Director Județean al Filialei PNL Caraș-Severin se va intruni in doua ședințe, astazi de la ora 15.30 la Caransebeș și maine la ora 13.00 in stațiunea…

- PNL Brașov a devenit, marți, a zecea filiala județeana care susține moțiunea ‘’Forța Dreptei’’ cu care Ludovic Orban iși propune sa caștige un nou mandat in fruntea formațiunii. Potrivit Statutului PNL, un proiect de candidatura la șefia partidului este acceptat daca intrunește susținerea a celor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni seara, la Slatina, unde si-a prezentat motiunea "PNL - Forta Dreptei", ca l-a "durut" faptul ca filiala judeteana Olt a decis sustinerea motiunii lui Florin Citu, mentionand ca a participat la zeci de campanii pentru zeci de candidati din acest judet.…

- In aceasta dupa amiaza, la sediul PNL Constanta, Ludovic Orban prezinta in fata liberalilor constanteni, motiunea "PNL Forta Dreptei in Comitetul Director Judetean al PNL Constanta.Astazi, 09 septembrie 2021, Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor se afla la sediul Filialei Constanta a Partidului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca nu crede ca poate exista vreun primar liberal „care sa accepte sa voteze un candidat la presedintie pentru ca acel candidat sau oameni din echipa lui ii dau bani”. „Eu nu cred ca poate exista vreun primar al PNL care sa accepte sa voteze…

- CARAȘ-SEVERIN – Decizia luata in martie a fost menținuta de conducerea județeana a PNL Caraș-Severin, anunțul fiind facut intr-o conferința de presa de Ludovic Orban și Marcel Vela! Nicio schimbare fața de decizia luata in luna martie a acestui an de Biroul Politic Județean, conducerea PNL Caraș-Severin…

- Presedintele PNL Caras-Severin, Marcel Vela, a declarat, sambata, ca organizatia pe care o conduce a decis sa il sustina pe Ludovic Orban pentru functia de presedinte al PNL la congresul din luna septembrie, deoarece a avut curajul si priceperea sa salveze vieti ”in cel mai dramatic an al Romaniei…