Liber la agresat jandarmi! Nu se face pușcărie.Doar să nu îi omorâți... Cei 7 agresori ai jandarmeriței au primit sentințe cu suspendare de ziua ei Cei șapte barbati acuzati ca au lovit-o pe tanara jandarm si pe colegul acesteia, in timpul protestului din 10 august, au fost condamnati la inchisoare cu suspendare. Conform deciziei instantei, pedepsele sunt intre 1 an inchisoare si 2 ani si 8 luni inchisoare, toate cu suspendare, cea mai mare fiind aplicata lui Dumitru Daniel, tanarul care a sustras arma femeii jandarm. De asemenea, toti cei sapte inculpati sunt obligati sa efectueze munca in folosul comunitatii, intre 90 si 120 de zile, si au interdictie pe o perioada… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

