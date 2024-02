A fost scandal ca-n filme pe o strada din Baia Mare in miez de noapte. Un echipaj al poliției a intervenit pentru aplanarea conflictului. Totul a inceput de la muzica ce bubuia intr-un apartament. Vecinii au cerut sprijinul poliției. Doar ca la fața locului, doi barbați și dua femei au inceput sa injure și sa amenințe polițiștii. The post Polițist din Baia Mare agresat fizic in timpul intervenției! Agresori incatușați first appeared on Informatia Zilei .