Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 31 de ani a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Mai mult de atat, barbatul nu avea nici permis de conducere. Acesta a fost depistat de polițiști, miercuri, pe raza satului Barbuceanu, comuna Butimanu. ,,In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca șoferul…

- Catalin Chereches, fostul primar din Baia Mare, este adus astazi in Romania, sub escorta poliției. El este deja in drum spre țara noastra, dupa ce a parasit penitenciarul din Munchen. The post Va fi incarcerat la Penitenciarul Aiud Catalin Chereches este adus astazi in Romania, sub escorta poliției…

- Un barbat care ar fi furat doua autovehicule, pe care le-ar fi condus desi nu are permis, a fost prins de politistii aradeni dupa o urmarire in trafic, stabilindu-se ca era si sub influenta bauturilor alcoolice.

- Dupa 24 de ore de detenție, individul este investigat pentru infracțiune, iar IGPR a solicitat arestarea preventiva pentru 30 de zile. The post INDIVIDUL REȚINUT PENTRU TRAFIC DE SUBSTANȚE INTERZISE Prins in flagrant cu peste 15 kilograme de droguri first appeared on Informatia Zilei .

- Incident grav astazi in jurul amiezii pe o strada din cartierul Hotvon din Baia Mare. Un echipaj al Poliției a efectuat semnalele regulamentare pentru ca șoferul unui autoturism sa opreasca pentru control. The post In mașina abandonata s-ar fi gasit droguri EXCLUSIV: A imbrancit un polițist ce il oprise…

- Caz halucinant pe strada Paltinișului din Baia Mare. O femeie in varsta de 25 de ani a fost batuta fara mila aseara in strada. Culmea este ca agresorul nu ar fi la prima abatere de acest gen. The post A stat o zi in arestul POLIȚIEI, dar procurorii l-au lasat liber VIDEO: Baimareanca batuta in strada…

- La data de 23 ianuarie ora 10:50, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare si control al traficului rutier pe drumul forestier Gligu (deschis circulației publice) de pe raza comunei Dorna Candrenilor, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii…

- Ieri, un barbat in varsta de 48 de ani din Baia Mare a fost reținut pentru 24 de ore, pentru comiterea a doua infracțiuni savarșite in concurs real privind conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana care nu deține permis de conducere. Recent, acesta a fost identificat de polițiștii…