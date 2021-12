Libanul își alege parlamentul pe 15 mai Ministrul afacerilor interne al Libanului, Bassam al-Mawlawi, a semnat luni un decret ce fixeaza data urmatoarelor alegeri parlamentare din aceasta tara pentru 15 mai, a anuntat agentia de presa nationala libaneza, informeaza dpa. Parlamentul libanez a votat in octombrie pentru organizarea de alegeri parlamentare pe 27 martie, insa presedintele Libanului, Michel Aoun, a obiectat ca niciun fel de alegeri nu pot avea loc mai devreme de luna mai. Atat presedintele Aoun, cat si premierul libanez Najib Mikati trebuie sa semneze decretul pentru ca data de 15 mai sa fie cea finala, insa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

