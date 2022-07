Liban: Silozurile afectate de explozia din portul Beirut s-au prăbușit parțial O parte din silozurile de cereale avariate in urma exploziei survenite in august 2020 in portul Beirut s-au prabusit duminica in urma unui incendiu, cu trei zile inainte sa se implineasca doi ani de la acea explozie, relateaza AFP. Un nor de praf a acoperit portul in urma prabusirii a doua turnuri. In urma cu mai mult de doua saptamani in partea cea mai avariata a silozurilor s-a declansat un incendiu, cauzat potrivit autoritatilor de fermentarea cerealelor ramase acolo, conjugata cu temperaturile ridicate. Mii de tone de cereale au ramas in acele silozuri intrucat nu au putut fi evacuate din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

