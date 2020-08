Ambasada SUA in Liban a postat sambata pe Twitter un mesaj in sprijinul protestelor antiguvernamentale ce zguduie capitala Beirut si in care se afirma ca "poporul libanez a suferit prea mult si merita sa aiba lideri care il asculta", informeaza dpa si Reuters. Liderii libanezi ar trebui sa "schimbe cursul pentru a raspunde cererilor populare de transparenta si responsabilitate", adauga ambasada americana in postarea sa, in timp ce mii de protestatari se confruntau cu fortele de ordine in preajma cladirilor guvernamentale din intreaga capitala. "Ii sustinem in dreptul lor de a protesta pasnic si…