- Poetul i jurnalistul Virgil Andronescu vine în faa cititorilor cu un nou volum de poezie intitulat Levitaii i cderi. Aprut la editura brilean infoEST cartea beneficieaz de o prefa semnat de criticul Viorel Coman membru al Uniunii Scriitorilor din România Filiala SudEST.Artistul plastic Hug...

- - Sa stii ca chiar am scris si un mic poem zilele trecute!, i-am zis prietenului Ovidiu (Nimigean, desigur) cu ceva zile-n urma la telefon. Sa ti-l trimit? - Trimite, trimite! Asta in contextul in care iar ma batea la cap ca sa-mi adun textele (de publicistica, in cazul de fata), sa pregatesc niste…

- Prozatorului Ovidiu Dunareanu isi lanseaza astazi, incepand cu ora 17:00, cartea "Polifoniile sineluildquo;, in Aula Bibliotecii Judetene "Ioan N. Roman" din Constanta.Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta organizeaza astazi incepand cu ora 17:00, in Aula Bibliotecii, lansarea de carte "Polifoniile…

- In pandemie piata a scazut cu 1,7% in volum, dar cu 8,8% in valoare, semn ca oamenii au cumparat produse mai ieftine. Romanii au cumparat anul trecut 4,1 miliarde de litri de bauturi racoritoare, pe care au platit 11 miliarde de lei, piata fiind in scadere in pandemie atat in volum (1,7%), cat si in…

- „Din Univers" este cel mai recent volum de poezie semnat de profesorul Ilie Ibanescu-Anemone, in varsta de 90 de ani, impliniți pe 16 iulie 2021, volum aparut la Editura Lidana. Dupa cum spunea la un moment dat prof. Vasile Filip, „90 de ani nu e o cifra oarecare și nu tot omul ...

- Cel mai bun roman al lui Nichita Danilov, prilejuieste autorului o meditatie pe tema puterii, vizitata in strafundurile intimitatii ei. „Roman polifonic, cinematografic in multe din paginile sale, construind personaje memorabile, cultivind un fantastic de extractie gogoliana, dar si scene in care…

- Joi, 22 iulie 2021, in comuna Salciua a fost inaugurat cel de-al patrulea raft din teritoriu al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Activitatea a debutat la ora 12:00 cu o succinta prezentare a vieții culturale din comuna Salciua și a proiectului 2.9 Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga in…