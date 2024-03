Stiri pe aceeasi tema

- Bayer Leverkusen ramane invincibila in acest sezon in Bundesliga obtinand vineri seara cea de-a 19-a victorie, 2-1 pe teren propriu cu Mainz 05, in prologul etapei a 23-a. Pe BayArena, Granit Xhaka (3) si Robert Andrich (68) au marcat golurile gazdelor, pentru oaspeti punctand Dominik Kohr (7). Mainz…

- Echipa germana Bayer Leverkusen a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, formatia Heidenheim, in etapa a 22-a din Bundesliga. In aceeasi etapa, Borussia Dortmund a incheiat la egalitate, la Wolfsburg, scor 1-1, potrivit news.ro. Bayer Leverkusen a marcat tarziu la Heidenheim, deschizand scorul in…

- Liderul din Bundesliga, Bayer Leverkusen, a surclasat sambata campioana Bayern Munchen, obținand o victorie cu 3-0 pe teren propriu. Leverkusen are acum cinci puncte avans in fruntea campionatului. Golurile lui Stanisic, Grimaldo și Frimpong au asigurat cele trei puncte. Leverkusen, care nu…

- Ocupantele primelor doua locuri din Bundesliga, Bayern și Leverkusen, se intalnesc sambata, 10 februarie intr-un meci care conteaza pentru etapa a 21-a. Diferența dintre cele doua echipe este de doar doua puncte, Leverkusen ocupa locul 1 cu 52 puncte, urmata de Bayern cu 50. Actualul lider spera sa…

- Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a invins sambata cu 3-2, in deplasare, pe Augsburg, in etapa a 19-a din Bundesliga.Aleksandar Pavlovic (23), Alphonso Davies (45+5) si Harry Kane (58) au marcat golurile bavarezilor, pentru gazde punctand Ermedin Demirovic (52, 90+4 penalty), potrivit…

- Thomas Tuchel (50 de ani), antrenorul lui Bayern Munchen, și-a setat obiectivele pentru noul an, dar a recunoscut imediat ca le va incalca in maxim o zi. Bayern ocupa in prezent poziția secunda in Bundesliga, la 4 puncte in spatele liderului Bayer Leverkusen, dar bavarezii se pot apropia la un punct…

- Hoffenheim a invins acasa, vineri seara, cu 3-1 pe Bochum, in prologul etapei a 14-a din Bundesliga, obtinand prima victorie dupa cinci runde in care nu mai castigase.Gazdele au beneficiat de autogolul lui Erhan Masovic (32) si au inscris prin Andrej Kramaric (43) si Ihlas Bebou (76). Golul oaspetilor…