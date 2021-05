Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a transmis un mesaj de Ziua Mondiala a Libertatii Presei si a multumit jurnalistilor care au contribuit la informarea corecta a populatiei in perioada pandemiei. „Libertatea de exprimare si libertatea presei reprezinta un drept garantat de Constitutie si…

- Ziua de 3 mai a fost declarata Ziua Mondiala a Libertatii Presei pe 23 decembrie 1993 de catre Adunarea Generala a ONU, in urma unei recomandari adoptate in cadrul celei de-a XXVI-a sesiuni a Conferintei Generale a UNESCO in 1991. ONU a declarat marcarea acestei zile pentru a aduce in atentia publica…

- Prim-ministrul Florin Citu ii indeamna pe jurnalisti, de Ziua Libertatii Presei, sa fie in continuare parteneri in efortul informarii corecte si al responsabilizarii romanilor de a se vaccina in numar cat mai mare. „Va rog sa fiti in continuare parteneri in acest efort comun al informarii corecte si…

