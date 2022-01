Stiri pe aceeasi tema

- Starul argentinian de la Paris Saint-Germain, Lionel Messi, este unul dintre cei patru jucatori ai echipei testați pozitiv pentru Covid-19, a anunțat clubul duminica, 2 ianuarie, in ajunul unui meci din Cupa Franței de la Vannes. Leo Messi, fundașul lateral Juan Bernat, portarul Sergio Rico și mijlocașul…

- Leo Messi (34 de ani), vedeta celor de la PSG, a fost depistat pozitiv cu coronavirus la venirea in Franța. PSG a comunicat in dimineața zilei de duminica ca 4 fotbaliști au Covid -19, printre ei numarandu-se și argentinianul Leo Messi. Ceilalți trei sunt Juan Bernat, Sergio Rico și francezul Nathan…

- Starul argentinian Lionel Messi se numara printre cei patru jucatori testati pozitiv la COVID 19 de Paris Saint Germain, inainte de reluarea antrenamentelor in vederea meciului de luni cu Vannes D4 din 16 mile Cupei Frantei, transmite AFP.Leo Messi, Juan Bernat, portarul Sergio Rico si Nathan Bitumazala…

- ALERTA la clubul Paris Saint-Germain: Lionel Messi, cel mai bun fotbalist al globului, este infectat cu COVID ALERTA la clubul Paris Saint-Germain: Lionel Messi, cel mai bun fotbalist al globului, este infectat cu COVID Clubul Paris Saint-Germain a anuntat, duminica, numele celor patru jucatori infectati…

- Clubul Paris Saint-Germain a anuntat duminica, 2 ianuarie, pe site-ul oficial , numele celor patru jucatori infectati cu coronavirus. Printre acestia se numara și superstarul argentinian Lionel Messi, 34 de ani, informeaza News.ro . Messi și ceilalți trei coechipieri depistați pozitiv, Juan Bernat,…

- Clubul Paris Saint-Germain a anuntat, duminica, numele cdlor patru jucatori infectati cu coronavirus. Printre acestia se numara argentinianul Lionel Messi. Ceilalti trei sunt Juan Bernat, Sergio Rico si Nathan Bitumazala.Cei patru sunt in izolare si respecta un protocol sanitar adaptat.…

- Peste 30 de detinuti din Penitenciarul Botosani au fost diagnosticati cu noul coronavirus, a declarat, joi, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, focarul de COVID-19 din unitate are mai bine de doua luni, insa in prezent sunt cele mai multe cazuri…

- Marți, in spitalele din Romania era disponibil un singur loc la terapie intensiva pentru pacienții cu COVID-19, dupa mai multe zile in care nu a fost liber niciun pat. In 26 octombrie, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.725 de paturi ATI destinate pacienților…