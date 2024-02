Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul - Poli Iași 2-1. Mihai Bordeianu (32 de ani), mijlocașul ieșenilor, a comentat infrangerea echipei lui. Deși nu a vrut sa comenteze arbitrajul, s-a razgandit pe parcurs și a lansat acuzații la adresa lui Horia Mladinovici, care nu i-a dat cartonașul roșu lui Papp dupa un fault cu talpa pe glezna…

- Fostul mare arbitru Ion Craciunescu (73 de ani) nu ințelege cum a fost posibil ca Horia Mladinovici, „centralul” de la Petrolul - Poli Iași 2-1, sa-i acorde doar cartonaș galben lui Paul Papp pentru faultul asupra lui Rareș Ispas. In minutul 21, Horia Mladinovici, arbitrul de centru la Petrolul - Poli…

- Poli Iași și FC Voluntari au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 25 din Superliga. Leo Grozavu a avut un schimb de replici cu suporterii care i-au cerut demisia. Poli Iași și FC Voluntari n-au oferit cel mai atractiv meci. Fanii prezenți pe stadion și-au pierdut rabdarea in final și i-au cerut demisia…

- Poli Iași a fost umilita de Sepsi, scor 0-6, in runda #22 din SuperLiga. Leo Grozavu (56 de ani) a fost extrem de dezamagit de prestația jucatorilor sai. Sepsi s-a distrat cu cei de la Poli Iași și a inregistrat scorul campionatului. La finalul partidei, Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor, a declarat…

- FCU Craiova și Poli Iași disputa un meci amical la Buftea. Meciul se joaca acum și poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. Echipele antrenate de Giovanni Costantino și Leo Grozavu disputa ultimul meci de pregatire dinaintea reinceperii Superligii. FCU Craiova - Poli Iași 0-0 Ultimul meci de…

- Poli Iași incepe pe 4 ianuarie pregatirea, iar la primul antrenament al anului al echipei antrenate de Leo Grozavu sunt așteptați, deocamdata, doi jucatori noi. Este vorba de atacantul Martin Boakye (28 ani) și stoperul Alexandru Core (23 ani). Italian cu origini ghaneze, Boakye vine de la Olmaliq,…

- Universitatea Craiova și Poli Iași au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 20 din Superliga. Ivaylo Petev, antrenorul oltenilor, acuza arbitrajul și crede ca golul marcat de Markovic in prelungiri ar fi trebuit validat. In prelungirile reprizei secunde, Ivan Markovic a trimis mingea in plasa porții…

- Dezamagit de eșecul suferit in fața Farului, dar extrem de realist, antrenorul lui Poli, Leo Grozavu, a admis ca echipa lui a pierdut startul și a inceput sa joace cu adevarat fotbal abia in repriza secunda, cand a și redus de la 0-3 la 2-3. Poli Iași și Farul au oferit un spectacol de cel mai inalt…