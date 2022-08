Lenovo a înregistrat cea mai mică creştere a veniturilor din ultimele nouă trimestre, din cauza scăderii vânzărilor de PC-uri Rezultatele confirma strategia Lenovo de a pune accentul pe dezvoltarea afacerilor sale de computere non-personale, cum ar fi smartphone-uri, servere si servicii de tehnologie a informatiei, care, impreuna, reprezinta acum mai mult de o treime din vanzarile sale. Venitul total al Lenovo in trimestrul aprilie-iunie a fost de 16,96 miliarde dolari, in crestere cu 0,2% fata de acelasi trimestru din urma cu un an, in conformitate cu o estimare medie a sapte analisti citati de firma Refinitiv, de 16,87 miliarde dolari, extrasa de la sapte analisti. Aceasta este cea mai mica crestere dupa cea din trimestrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

